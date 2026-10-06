México vs Chile: A qué hora juega La Roja HOY su partido amistoso por la fecha FIFA

La Roja se mide a México en el cierre de la gira por Norteamérica, partido que se juega en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.

La Selección Chilena cierra su gira por Norteamérica ante México, rival al que se mide este martes en un amistoso internacional.

La Roja busca salir de la mala racha tras las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, las que dejaron problemas dentro y fuera de la cancha con la salida de la convocatoria de Marcelino Núñez.

Pese a esto, el equipo nacional apuesta a conseguir una victoria frente a Los Aztecas que tampoco han ganado en esta extensa fecha FIFA.





A qué hora juegan México vs Chile HOY el partido amistoso

El partido entre México y Chile inicia a las 23:30 horas de nuestro país de este martes 6 de octubre.

El estadio para este importante encuentro es el Los Ángeles Memorial Coliseum de Estados Unidos, donde se espera un gran marco de público.

Cuándo vuelve a jugar Chile tras medirse a México

Posterior a este compromiso, los dirigidos por Nicolás Córdova volverán a la cancha en noviembre para chocar contra Colombia.

Dichos cotejos fueron fijados para el 13 y 17 de dicho mes.