Gary Medel y un eventual retorno a La Roja: Esta fue su categórica respuesta

El Pitbull descartó volver a La Roja y aseguró que su etapa en la selección chilena ya terminó.

Gary Medel se refirió a un eventual retorno a La Roja, luego de que Arturo Vidal propusiera la reintegración de miembros de la Generación Dorada al actual plantel.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el Pitbull entregó su opinión sobre un posible regreso y el desempeño de la selección chilena durante el último tiempo.





Gary Medel y un eventual retorno a La Roja

El bicampeón de América descartó volver a La Roja y aseguró que su etapa en la selección chilena ya terminó.

“No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco la haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento en la selección ya pasó“, expresó Medel.

No obstante, el volante manifestó que “hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo solo quiero que a Chile le vaya bien”.

Además, Medel recordó que nunca vivió “momentos tristes en la selección. Ni siquiera cuando no clasificamos al Mundial. Ese llanto ante Brasil en realidad fue de pena por cómo nos eliminaron, por la gente que nos fue a apoyar. Pero no fue un momento triste”.

“El fútbol para mí siempre fue algo hermoso”, sostuvo.