Mueve la pizarra: El gran cambio que prepararía Nicolás Córdova para el amistoso de Chile ante México

Tras las caídas ante Canadá y Estados Unidos, el entrenador de La Roja podría realizar algunas modificaciones buscando cerrar la gira por Norteamérica con una victoria.

La Selección Chilena afina detalles para el cierre de su gira por Norteamérica, donde se medirá a México este martes 6 de octubre.

Pensando en este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova prepararía cambios en el que equipo que incluirían la presencia de Brayan Cortés.

El arquero de Argentinos Juniors podría tomar el lugar de Lawrence Vigouroux, una de las principales figuras que ha tenido La Roja en esta extensa fecha FIFA.





De concretarse esta modificación, el iquiqueño sumará minutos por primera vez en el ciclo del estratega interino y retornará al pórtico del equipo después de 15 meses.

Adicionalmente, el adiestrador volverá a contar con Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, quienes serían de la partida en el compromiso contra Los Aztecas.

De todas formas, el equipo no está totalmente definido y Córdova esperaría hasta último minuto para determinar el once inicial.

¿Cuándo juegan Chile y México?

El partido entre Chile y México está fijado para este martes 6 de octubre a las 23:30 horas de nuestro país, disputándose en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

La Roja apostará a conseguir su primer triunfo esta gira luego de las caídas ante Canadá y Estados Unidos.