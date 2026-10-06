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Lluvias obligan a suspender duelo de Colo Colo y Puerto Montt por malas condiciones de la cancha

Los Albos iban 1-0 arriba en el marcador, pero las condiciones de la cancha producto de la lluvia no permitió que se reanudara el segundo tiempo.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

El encuentro entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, válido por los cuartos de final de la Copa Chile, fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectan a la región Metropolitana.

El compromiso comenzó a disputarse a las 20:30 en el Estadio Monumental y los Albos habían logrado ponerse arriba en el marcador por 1-0 con el gol de Javier Correa (11′).

Tras el primer tiempo bajo intensas precipitaciones, el árbitro principal del encuentro, Francisco Soriano, determinó suspender el partido debido a que las condiciones de la cancha no eran óptimas para continuar con el juego.

De esta manera, el duelo entre el Cacique y los Albiverdes quedó momentáneamente interrumpido.

Cacique sigue con ventaja

Con este resultado parcial, Colo Colo también aumenta su ventaja en la serie, luego de imponerse por 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el partido de ida, disputado en el Estadio Chinquihue la semana pasada.

De esta manera, el conjunto colocolino queda momentáneamente 2-0 arriba en el marcador global, aunque todavía resta completar el segundo tiempo del duelo de vuelta.

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