Lluvias obligan a suspender duelo de Colo Colo y Puerto Montt por malas condiciones de la cancha

Los Albos iban 1-0 arriba en el marcador, pero las condiciones de la cancha producto de la lluvia no permitió que se reanudara el segundo tiempo.

El encuentro entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, válido por los cuartos de final de la Copa Chile, fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectan a la región Metropolitana.

El compromiso comenzó a disputarse a las 20:30 en el Estadio Monumental y los Albos habían logrado ponerse arriba en el marcador por 1-0 con el gol de Javier Correa (11′).

Tras el primer tiempo bajo intensas precipitaciones, el árbitro principal del encuentro, Francisco Soriano, determinó suspender el partido debido a que las condiciones de la cancha no eran óptimas para continuar con el juego.





De esta manera, el duelo entre el Cacique y los Albiverdes quedó momentáneamente interrumpido.

Cacique sigue con ventaja

Con este resultado parcial, Colo Colo también aumenta su ventaja en la serie, luego de imponerse por 1-0 ante Deportes Puerto Montt en el partido de ida, disputado en el Estadio Chinquihue la semana pasada.

De esta manera, el conjunto colocolino queda momentáneamente 2-0 arriba en el marcador global, aunque todavía resta completar el segundo tiempo del duelo de vuelta.