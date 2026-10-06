Colo Colo vs Puerto Montt: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Chile

Colo Colo recibe a Deportes Puerto Montt por la revancha de la llave de cuartos de final de la Copa Chile, partido que se juega en el Estadio Monumental.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt cierran la llave de cuartos de final de la Copa Chile, enfrentándose este martes en el partido de vuelta.

Tras la victoria 1-0 en la ida, el Cacique pretende sentenciar la serie en su casa y cumplir el objetivo de instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Sin embargo, el Velero apuesta a dar el gran golpe a la cátedra luego de la correcta presentación que realizaron en el primer cotejo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido de Colo Colo ante Puerto Montt será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la revancha por los cuartos de Copa Chile será emitida de manera online por la plataforma de streaming HBO Max.

Hora del partido entre Colo Colo y Puerto Montt por Copa Chile

El compromiso de Los Albos contra el conjunto de la Liga de Ascenso comienza a las 20:30 horas de Chile de este martes 6 de octubre, disputándose en el Estadio Monumental.

El ganador de este cruce se medirá en semifinales a O’Higgins de Rancagua, elenco que dejó en el camino a Deportes Concepción.