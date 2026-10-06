“Lo querían matar”: Emiliano Vecchio expuso tenso episodio entre Garra Blanca y jugador de Colo Colo

Si bien recalcó que disfrutó su estadía en el Cacique, el volante argentino dio detalles de un complejo momento que vivió con la barra brava.

Emiliano Vecchio recordó con cariño su paso por Colo Colo entre 2013 y 2015, aunque también reconoció que vivió varios momentos incómodos.

El argentino reveló una compleja situación que se dio en su inicio en el Cacique, asegurando que la Garra Blanca quiso “matar” a un compañero de equipo producto de los malos resultados.

En diálogo con el canal de YouTube “Sistema Joaco Santos”, el volante habló sobre la barra brava de Los Albos y destapó un llamativo episodio.





La revelación de Emiliano Vecchio sobre la Garra Blanca

Tras mencionar que la agrupación es “picante”, el futbolista de 37 años mencionó: “Cuando llego a Colo Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué de plantel”.

“Eramos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos, muy mal”, aseguró.

Vecchio contó que todo se dio al regreso de un cotejo, señalando que “llegamos de un viaje y bajamos, estaba la Garra Blanca esperando a un compañero. Me acuerdo”.

“Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal. O sea, lo estaban esperando para pegarle. Imagina llegar a ese punto”, añadió.

Para salir de la situación, el trasandino afirmó que “entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeones y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima y son bastante picantes”.