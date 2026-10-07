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Chile derrotó a México y estos fueron los jugadores señalados por los hinchas: “Una locura”

Pese al triunfo ante Los Aztecas, los fanáticos cuestionaron a algunos jugadores y se manifestaron en redes sociales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Una buena victoria consiguió la Selección Chilena tras vencer 2-0 a México, finalizando su gira por Norteamérica con una alegría.

La Roja pegó en momentos vitales y se impuso con los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, silencia el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

El partido fue seguido con atención por los hinchas, quienes señalaron a varios jugadores en el choque contra Los Áztecas.

Los apuntados por los hinchas chilenos

Uno de los más criticados en el primer tiempo fue Rodrigo Echeverría, elegido por el entrenador Nicolás Córdova para ser titular.

El volante no convenció a los fanáticos, quienes también apuntaron a Darío Osorio, que aportó con una asistencia, y con el capitán Gabriel Suazo.

“No puede tirar un centro” y “el peor de la cancha”, afirmaron algunos sobre el lateral que se desempeña en el Sevilla.

El próximo desafío del combinado nacional será en noviembre, enfrentando a Colombia en compromisos de ida y vuelta que serán los últimos del 2026.

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