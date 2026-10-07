Chile derrotó a México y estos fueron los jugadores señalados por los hinchas: “Una locura”

Pese al triunfo ante Los Aztecas, los fanáticos cuestionaron a algunos jugadores y se manifestaron en redes sociales.

Una buena victoria consiguió la Selección Chilena tras vencer 2-0 a México, finalizando su gira por Norteamérica con una alegría.

La Roja pegó en momentos vitales y se impuso con los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, silencia el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

El partido fue seguido con atención por los hinchas, quienes señalaron a varios jugadores en el choque contra Los Áztecas.





Los apuntados por los hinchas chilenos

Uno de los más criticados en el primer tiempo fue Rodrigo Echeverría, elegido por el entrenador Nicolás Córdova para ser titular.

El volante no convenció a los fanáticos, quienes también apuntaron a Darío Osorio, que aportó con una asistencia, y con el capitán Gabriel Suazo.

“No puede tirar un centro” y “el peor de la cancha”, afirmaron algunos sobre el lateral que se desempeña en el Sevilla.

El próximo desafío del combinado nacional será en noviembre, enfrentando a Colombia en compromisos de ida y vuelta que serán los últimos del 2026.

Mira los comentarios acá

La vergüenza ajena que me da ver a Gonzalo Tapia vistiendo la camiseta de la selección. — ◼️ (@CumbiaNena13) October 7, 2026

Tapia es un toro pero le falta finiquito — Taekwondo (@takerugo_go) October 7, 2026

Perfectamente Zampedri y Popin podrían jugar por Tapia… Lo mismo un Cono por Osorio 😪 — Vaca Come Galletas (@SWGuada) October 7, 2026

“Lesionaron a Echeverría” Todos nosotros: #VamosChile https://t.co/JILCOjNxOd — Andrés Álvarez (@Andrslv81876392) October 7, 2026

Rodrigo Echeverria

#vamoschile https://t.co/CkQthQkja4 — El Kurgan Albo (@FabioCaxeres) October 7, 2026

jajaj emociona como intenta conducir el pata dura de Echeverría — JOTAIﾒ𝟶 🥷🏻 🇻🇳 (@nuevonuevojotai) October 7, 2026

Que insulto a la redonda que Rodrigo Echeverría sea futbolista profesional — Camilo 😼 (@Camilo_rzh) October 7, 2026

Es una locura que Paulo Díaz y Echeverría sean protagonistas de la selección en BIG 2026. — lucas (@lucaaasgv) October 7, 2026

Maxi Gutiérrez es todo lo que dicen que es Osorio — jefridelcolo (@jefrialbo) October 7, 2026

Hoy no es el partido de Dario Osorio ha perdido muchas pelotas muy errático e intrascendente en el campo — Taekwondo (@takerugo_go) October 7, 2026

Otro mal partido de Osorio en chile — dinho (@elditinho) October 7, 2026

#vamoschile Osorio no defiende, no ataca, no mete la pierna, no crea. Más encima es un peligro vivo cuando pierde el balón. — Don Jota Erre (@donjotaerre) October 7, 2026

Suazo y Osorio los peores de Chile — Paolo (@GranPa0l0) October 7, 2026

Increíble el capitán de Sevilla no pueda tirar un centro decente al área, Gabriel Suazo la jineta te quedó gigante — Taekwondo (@takerugo_go) October 7, 2026