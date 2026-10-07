Antofagasta vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de ida por Copa Chile

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, Deportes Antofagasta recibe a Universidad de Chile en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Universidad de Chile salta nuevamente a la cancha por la Copa Chile, abriendo este miércoles su llave de cuartos de final ante Deportes Antofagasta.

Los Azules visitan a Los Pumas tras dejar en el camino a Everton, serie que estuvo marcada por los serios incidentes ocurridos en la ida en Viña del Mar.

En esta ocasión, el cuadro dirigido por Fernando Gago se mide al elenco nortino que viene de superar en la fase anterior a Deportes Iquique y que está en la parte alta de la Liga de Ascenso.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Antofagasta vs U. de Chile?

El partido de Deportes Antofagasta ante Universidad de Chile será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver este duelo de Copa Chile, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave. Si no tienes una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

Hora del partido entre Antofagasta y U. de Chile por Copa Chile

El compromiso de los pupilos de Luis Marcoleta contra el Romántico Viajero inicia a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 7 de octubre.

La revancha de esta llave fue fijada para el próximo 21 de octubre en Santiago.