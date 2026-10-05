“Fractura maxilofacial”: Deportes Antofagasta dio detalles tras grave lesión de futbolista

Sebastián Leyton generó preocupación al protagonizar un choque de cabezas en el partido ante Rangers de Talca, donde fue titular.

Una preocupante situación protagonizó el jugador de Deportes Antofagasta Sebastián Leyton, quien encendió las alarmas al protagonizar un choque de cabezas en el encuentro ante Rangers de Talca este domingo.

El volante fue asistido rápidamente en la victoria 2-0 de Los Pumas, club que en las últimas horas actualizó su situación médica.

A través de sus redes sociales, la institución informó que el futbolista sufrió “una fractura maxilofacial durante el partido disputado”.





Deportes Antofagasta informa estado de Sebastián Leyton

El conjunto nortino indicó que “tras el incidente, el jugador fue evaluado por el cuerpo médico y trasladado para la realización de los exámenes correspondientes, además de ser valorado por especialistas”.

“Actualmente, Sebastián se encuentra estable y en observación, a la espera de definir el tratamiento definitivo y los pasos a seguir en su recuperación”, agregaron.

Finalmente, el elenco de la Liga de Ascenso manifestó que mantendrán “informada a la comunidad respecto de su evolución, conforme exista información médica oficial”.

La lesión de Leyton se dio a días del duelo de cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad de Chile, llave que iniciará este miércoles 7 de octubre en Antofagasta.

Adicionalmente, los dirigidos por Luis Marcoleta luchan por entrar a la liguilla e ir por el ascenso a Primera División.