A los golpes: Hinchas chilenos y mexicanos protagonizaron feroz pelea en el estadio

Videos mostraron lanzamiento de objetos y agresiones físicas entre fanáticos de ambos países, generando momentos de alta tensión en Los Ángeles.

Episodios de violencia se repotaron entre hinchas durante la victoria 2-0 de Chile ante México, partido disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

Mientras La Roja celebrara su primera victoria en la gira por Norteamérica, fanáticos de ambas selecciones se fueron a los golpes las tribunas del estadio.

De acuerdo con el medio azteca Récord, hubo lanzamiento de objetos y ataques físicos entre diversos grupos.

Los videos mostraron empujones y puñetazos, incluyendo una brutal agresión por la espalda a un fanático nacional que estaba peleando.





Personal de seguridad intervino en pelea

El citado medio consignó que personal de seguridad del recinto intervino para intentar calmar la situación, aunque tardaron varios minutos.

Algunas imágenes difundidas captaron a fanáticos muy asustados por lo ocurrido, optando por alejarse de los asientos que habían pagado.

A esto se sumó el denominado “grito prohibido” que simpatizantes aztecas realizaron en contra de arquero Lawrence Vigouroux, lo que ha generado repudio en anteriores encuentros.

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