Chile en el Mundial Sub 17 Femenino: Fixture de La Roja y hora de su esperado debut

La Roja formará del Grupo F del torneo que se jugará en Marruecos, estrenándose en un partido clave ante Australia.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina sigue con su preparación para el Mundial de la categoría, torneo que se desarrollará en Marruecos.

Tras conseguir su clasificación en el Sudamericano, La Roja formará parte del Grupo F junto a complejos rivales como Australia, México y España.

El estreno será precisamente ante las oceánicas, partido que asoma como clave en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.





Fixture de Chile en el Mundial Sub 17 Femenino

Chile vs Australia: Lunes 19 de octubre a las 15:00 horas.

Chile vs México: Jueves 19 de octubre a las 15:00 horas.

Chile vs España: Domingo 25 de octubre a las 12:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial Sub 17 Femenino?

El Mundial Sub 17 Femenino será transmitido por Chilevisión y sus plataformas digitales.

La competencia arranca este sábado 17 de octubre, culminando el sábado 7 de noviembre con la gran final.