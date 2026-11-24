El recién publicado libro El diario íntimo del Papa Francisco, revela una serie de reflexiones que el pontífice escribió entre los años 1992 y 2024, entre ellas, un difícil episodio que vivió tras su polémico viaje a Chile.

Una serie de reflexiones y episodios personales del fallecido Papa Francisco salieron a la luz este martes tras la publicación de su diario de vida. En él, el pontífice reveló haber sentido la presencia del diablo en varias ocasiones, una de ellas fue justo después de su viaje a Chile.

Se trata de El diario íntimo del Papa Francisco, un libro que reúne las anotaciones hechas por el Papa de manera intermitente entre los años 1992 y 2024, publicada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien fue un cercano colaborador de Jorge Bergoglio.

Según recogió Agencia EFE, la autoridad eclesiástica también reflexionó en su diario sobre su miedo a la tentación del poder, mostró su lado más autocrítico, e incluso, opinó sobre las acusaciones de abusos sexuales de religiosos en Chile, tras su polémica visita en 2018.





El encuentro con el diablo

En el diario, el Papa relata los tres momentos en los que, según afirmó, sintió la presencia del diablo. Uno de ellos fue tras su regreso del viaje a Chile en enero de 2018.

La visita del pontífice al país estuvo marcada por protestas de fieles contra el entonces obispo Juan Barros, quien era acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima, encontrado culpable abusos sexuales a menores de edad. En esa instancia, el Papa respaldó al obispo.

Respecto a ese episodio, señaló: “Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema… Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave ”.

Fue en esa misma entrada que relató su encuentro con el diablo. “En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería”, confesó.