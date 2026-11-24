La influencer no tenía suficiente almacenamiento, por lo que decidió adquirir su tercer teléfono, cuyo valor supera los $3 millones.

Este martes, Naya Fácil sorprendió en redes sociales tras lucir una millonaria compra ad portas de viajar fuera del país.

La influencer tuvo problemas con el almacenamiento de su teléfono y decidió comprar su tercer aparato, cuyo valor supera los $3 millones.





La millonaria compra de Naya Fácil

“Cometí la locura de comprarme otro iPhone, tengo 3 y le voy a regalar uno a mis facilines”, aseguró la influencer en su cuenta de Instagram.

Se trata del modelo 18 Pro Max, que Naya ya tenía en color borgoña, pero de 256 GB: “Se notó, hoy día pasé pura vergüenza”, aseguró.

En esa misma línea, expuso que tenía pocas fotos y videos; sin embargo, aun así no tenía suficiente almacenamiento: “No sé qué cuestión le pasó, así que aquí está”.

La influencer compró el mismo modelo de teléfono en color glaciar, pero de 2 terabytes. Según el sitio web oficial, su valor es de $3.259.990: “Me cansé de limitarme con cosas” , aseguró.

Momentos más tarde, Naya expuso: “A mí no más se me ocurre cambiar el celular a horas de irme de Chile, pero lo logré; ahí está el nuevo celular, acá está el otro. El antiguo que yo creo que también me lo llevo al viaje”.

Finalmente, la influencer no ha revelado su lugar de destino para este viaje, pero explicó que había instalado muchas aplicaciones locales, las cuales tuvo que reinstalar y volver a iniciar sesión en cada una, lo que la mantuvo muchas horas en el teléfono.

Revisa las publicaciones de Instagram: