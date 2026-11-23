“No sé si me van a quitar la licencia, no sé qué onda, ¿para qué me llamaron? Si me la quieren quitar, que me la quiten al tiro; ¿Para qué me hacen ir y volver?”, cuestionó la influencer.

Este lunes, Naya Fácil vivió su día de furia, tras ser citada a declarar por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación por conducción temeraria.

La influencer se grabó manejando a 211 km/h en La Pintana en julio de este año, lo que se conoce como conducción temeraria, un delito por el que podría perder su licencia de conducir.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

En ese aspecto, Naya aseguró que no estaba enojada con PDI, sino con ella misma por no poder cambiar aspectos de su vida como ella espera.

“Desperté de mal humor para eso porque podría estar haciendo otras cosas (…) pero también es mi responsabilidad estar pasando este mal rato”, aseguró.

En esa misma línea, la influencer agregó: “Con esto la vida me enseña que tengo que pensar mejor las tonteras que hago (…) Me quiero intentar comportar bien para no estar metida en problemas”.

“Voy a responder pésimo, o sea, no sé si pésimo, pero con la verdad, más encima, no sé si me van a quitar la licencia. No sé qué onda, ¿para qué me llamaron si me la quieren quitar? Que me la quiten, al tiro, ¿para qué me hacen ir y volver?” , arremetió.

La influencer también dejó en claro que “estoy hasta preparada, tengo hasta planes si me llegan a quitar mi licencia”.

Tras salir de la PDI, Naya confesó que “opté por mi derecho a guardar silencio y pasaré a declarar con el fiscal”.

Todo esto a raíz de la recomendación de su abogada, según explicó la joven, quien concluyó: “Tengo mis derechos y opté por mi derecho a guardar silencio”.

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