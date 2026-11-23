El choque se produjo entre dos vehículos menores y le quitó la vida a una familia de seis integrantes. Los pasajeros del otro vehículo están hospitalizados. Dos de ellos son menores de edad y están en riesgo vital.

Nuevos antecedentes se han dado conocer sobre el fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta Dalcahue con Ancud, y que dejó a una familia de seis integrantes fallecidos.

El fatal hecho ocurrió el domingo y, según información preliminar, fue provocado por una colisión de dos vehículos menores. En el primero iba la familia González Núñez, compuesta por los padres y sus hijos de 3, 5, 12 y 15 años. Todos fallecieron por el impacto.

En el segundo vehículos iban otros cinco integrantes: tres funcionarias de Carabineros que están hospitalizadas y dos niños de 12 años que se encuentran en riesgo vital.

En una de las primeras imágenes del sitio tras el accidente, hubo un detalle que llamó la atención de la persona que grabó: el choque se produjo a solo metros de una animita . Y no es la única, en la misma ruta hay más de cuatro memoriales de este tipo.





Animitas en la ruta

Respecto a lo llamativo de la cantidad de animitas en la misma ruta que falleció la familia González Núñez, el capitán Felipe San Martín, de la Segunda compañía de Bomberos de Castro, señaló a CHV Noticias que “es una ruta de alto tráfico, que mantiene hartos accidentes de tránsito con causas de muerte fatal, así que es una ruta muy concurrida por bomberos de Dalcahue”.

Sobre el choque, el teniente coronel de Carabineros, Jorge Lorca, señaló que “se trataría de una maniobra de adelantamiento, sin tener el tiempo y espacio suficiente para realizarlo, pero esto es materia de investigación por parte de la SIAT de Chiloé y Puerto Montt”.

“Hay que considerar también las condiciones del clima; estaba lloviendo, había viento, y eso puede afectar a la conducción de una persona”, añadió, e hizo un llamado “a conducir de una manera preventiva, a la defensiva y evitar este tipo de hechos”.