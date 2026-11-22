22/ 11/ 2026 21:43

Tragedia en Chiloé: quiénes eran las seis víctimas del fatal accidente en la Ruta 5 Sur

Durante este sábado se registró un fatal accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, en Chiloé, donde dos vehículos colisionaron. La tragedia dejó seis personas fallecidas, todas integrantes de la familia González Núñez, quienes viajaban en un mismo automóvil desde Quellón. Entre las víctimas se encontraban cuatro niños de 3, 5, 12 y 15 años, además de dos adultos identificados como Francisco y Bexy. Todos fallecieron producto de la fuerza del impacto.