La cocinera publicó un escrito donde reflexionó sobre cómo sus dos hijas mantienen viva su memoria.

Este domingo, Connie Achurra compartió un emotivo mensaje en redes para conmemorar a su exesposo, Claudio Carrizo.

Ad portas de que se cumplan dos años desde la muerte del exintegrante de Rojo, Connie reflexionó sobre cómo sus dos hijas mantienen viva su memoria.





¿Qué dijo Connie Achurra?

A través de su cuenta de Instagram, Connie señaló: “Hoy se cumple un año y 11 meses desde que partiste, Negro, y por aquí la percepción del tiempo perdió toda lógica”.

En esa misma línea, admitió: “No puedo creer que haya pasado tanto y tan poco desde que no estás”.

“Las niñas están cada día más divertidas, inteligentes, hermosas y no dejan de maravillarme. Cada día voy encontrando nuevos pedacitos de ti en ellas”, comentó la cocinera.

Achurra también añadió: “Sé que las guías y las proteges en cada momento”, acompañado de una fotografía familiar donde aparecen ambos junto a sus hijas.

Carrizo murió en 2024 a los 49 años. Él y Connie se conocieron 20 años antes, cuando se realizaba Rojo VIP y de su relación nacieron dos niñas: Julieta y Luciana.

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