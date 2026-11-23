La iniciativa ya se había realizado anteriormente en las ciudades de Concepción y Viña del Mar.

Este domingo, los influencers Tío Patito y Tía Patita causaron revuelo en la ciudad de La Serena tras enterrar $500.000 en la playa El Faro.

Los creadores de contenido se caracterizan por regalar dinero a sus seguidores en distintos contextos, en los cuales, generalmente, deben probar que siguen alguna de sus cuentas.





Furor en La Serena por influencers que enterraron medio millón de pesos

A través de Instagram, los influencers grabaron un video mostrando los cofres e indicaron: “$500.000 pesitos enterramos en la playa El Faro, al lado del faro monumental de La Serena”.

“Los primeros que lo encuentren se lo llevan”, dice Tío Patito, y la situación generó una gran aglomeración de gente.

En un momento, una persona se acerca y pregunta qué hay que buscar, a lo que Tío Patito contesta: “Si me siguiera, lo sabría”.

Se trataba de un cofre con $300.000 y otros cuatro adicionales con $50.000 cada uno, lo que causó revuelo en la zona.

“Ya los encontraron todos”, mencionaron los influencers momentos después, mostrando a los ganadores quienes posaban felices ante las cámaras.

Esta dinámica también se realizó en otras ciudades como Viña del Mar y Concepción.

Finalmente, ambos videos superaron los 20 mil “me gusta” en Instagram y generaron comentarios divididos entre quienes apoyan a los influencers y quienes cuestionan la manera en que exponen a las personas.

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