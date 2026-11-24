Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz son los padres de Daniela, la madre de la tataranieta de Delfina Guzmán, a quien visitaba recurrentemente.

Este martes, Claudia Pérez dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales a Delfina Guzmán, quien murió a los 98 años.

Claudia y Rodrigo Muñoz son los padres de Daniela, la madre de la primera tataranieta de Delfina, a quien visitaba recurrentemente.





¿Qué dijo Claudia Pérez?

A través de sus redes sociales, Pérez comentó: “Gracias, Delfina, por tanto teatro, por tu libertad, por tu compromiso social, por tu talento, por el amor a tu aclanada y hermosa familia”.

En esa misma línea, agregó: “En la segunda foto, el día que conoció a su tataranieta. Por más mujeres como tú”.

En la fotografía, Delfina aparece conociendo a Violeta, su primera tataranieta e hija de Daniela Pérez junto a Camilo Arentsen, bisnieto de la emblemática actriz.

La pequeña nació hace cinco años y, según expuso Rodrigo Muñoz en conversación con Contigo en la Mañana: “Mi nieta iba seguido a verla”.

“Me decía: ‘Hoy día la Yayita me conoció más o menos; no más hoy día está un poco mejor, hoy día me abrazó, hoy día me hizo que hiciera ejercicios con ella”, cerró.

Revisa la publicación de Instagram: