El fallecimiento de la emblemática actriz fue dado a conocer por su familia la mañana de este martes, mientras que el Ministerio de Cultura, decretó duelo oficial para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

El país se ha enlutado este martes luego de que se diera a conocer la muerte de la emblemática actriz Delfina Guzmán a los 98 años. Una partida que ha conmocionado tanto al mundo cultural como político nacional.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado, en el que señalaron que su deceso se dio por causas naturales y destacaron que “el gran amor de su vida fue su familia, el teatro y Chile“.

Desde La Moneda decretaron dos días de duelo oficial para este 24 y 25 de noviembre. Mientras que, entre las muestras de cariño, destacó la despedida del expresidente Gabriel Boric, quien publicó un potente mensaje a través de su cuenta de X.





“Se fue Delfina la Grande, la Matriarca, la Decana. Una mujer gigante que enorgullece a Chile “, comenzó diciendo la exautoridad.

“Te queremos tanto Delfina Guzmán!! Tu legado seguirá presente para todas las generaciones que vendrán. Hoy te despedimos celebrando tu vida”, continuó, para luego enviar su cariño a la familia y colegas de la actriz.