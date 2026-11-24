El movimiento telúrico se registró a las 10:22 horas de este martes 24 de noviembre.

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió este martes 24 de noviembre a la región de Atacama en el norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:22 horas, a 23 kilómetros al suroeste de Huasco.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 48 kilómetros.