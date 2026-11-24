La icónica artista falleció este martes a los 98 años por causas naturales.

Este martes, se confirmó a los 98 años el fallecimiento de Delfina Guzmán, quien atravesaba diversas complicaciones de salud en el último tiempo.

A través de un comunicado, su familia confirmó el deceso. “El gran amor de Delfina fue su familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello”.

“Como familia, queremos agradecer sinceramente el cariño y el respeto de tantas personas a lo largo de los años”, se agregó.





El reconocimiento que esperaba su familia

Sin embargo, y a pesar de agradecer las muestras de cariño y reconocer todo el cariño que recibió a lo largo de su extensa trayectoria, hace un tiempo la familia de Delfina Guzmán había manifestado el reconocimiento que les hubiese gustado que recibiera la actriz.

En un reportaje publicado en marzo de este año por la revista Sarah, Francisca Eyzaguirre, nieta de Delfina, afirmó: “Es súper difícil lo que voy a decir, la otra vez le hicieron un homenaje y ella estaba contenta, le encanta que la saluden, que la reconozcan, pero al día siguiente ya no se acordaba de nada”.

“ A mí me hubiera gustado que, en un momento más lúcido, le hubieran dado un Premio Nacional de Artes Escénicas, se lo merece . Igual la gente se va a acordar de ella, pero me gustaría que hubiera una forma más concreta de dejar su legado presente”, agregó.

Por último, Francisca señaló: “Para nosotros es una mujer muy relevante como familia, pero para el país también lo es. Hizo cosas muy importantes, más allá de las teleseries”.