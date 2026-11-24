La emblemática actriz nacional estuvo ad portas de ser detenida, según expuso Muñoz, quien recalcó que “era refinada; sin embargo, era como contestataria”.

Este martes, Rodrigo Muñoz conversó con Contigo en la Mañana y relató algunas anécdotas inéditas de Delfina Guzmán.

La emblemática actriz nacional murió a los 98 años, una noticia que fue confirmada en horas de esta mañana por su familia.





La anécdota de Delfina Guzmán en dictadura

Al respecto, Muñoz expuso una de las historias que Delfina le contó sobre su vida durante la dictadura militar.

“Sí era graciosa, muy graciosa, era bien refinada, es que tenía esas dos cosas, que era refinada; sin embargo, era como contestataria”, expuso Rodrigo.

En esa misma línea, reveló: “Una vez ella me contaba que para la época de la dictadura la querían tomar presa porque estaba parada frente a un lugar donde no podía estar, se supone porque, no sé, estaba prohibido”.

“Y dijo: ‘Señor, estoy fumando. Así que espere que yo termine mi cigarro y ahí me voy’ y toda la policía esperando que fumara. Terminó de fumar y se fue (…) No le importaba nada”, comentó Muñoz.

Rodrigo tiene familia en común con Delfina, puesto que la nieta de él es la tataranieta de Guzmán, con quien compartió activamente.

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