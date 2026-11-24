La actriz, fallecida a los 98 años, construyó una destacada trayectoria en el teatro antes de convertirse en una de las figuras emblemáticas de la época dorada de las teleseries de TVN.

Un importante legado en el teatro y la televisión chilena deja Delfina Guzmán, cuyo fallecimiento a los 98 años se confirmó este martes.

Durante las primeras décadas de su carrera, la actriz destacó en las tablas, convirtiéndose en una figura fundamental de la histórica compañía Teatro Ictus, que tuvo un importante rol de resistencia cultural durante la dictadura.

A fines de 1993, recibió una invitación del director Vicente Sabatini para incorporarse al Área Dramática de Televisión Nacional de Chile (TVN), dando inicio a una etapa que la consolidaría como una de las actrices más reconocidas de las teleseries nacionales.

Revisa a continuación algunos de los personajes más recordados que Delfina Guzmán interpretó en las teleseries chilenas.

Estúpido Cupido (1995)

Interpretó a la Madre Undurraga en la producción ambientada en la década de los 60.

Sucupira (1996)

Dio vida a Mariana Montero, una empresaria dedicada al cultivo de olivos y candidata a la alcaldía.

Oro Verde (1997)

En la teleserie ambientada en el sur de Chile, interpretó a Helga Schmidt, una empresaria hotelera alemana.

Iorana (1998)

En la producción realizada en Rapa Nui, encarnó a Virginia Sanz, una mujer pretenciosa y de aires refinados.

La Fiera (1999)

Dio vida a Amelia Cox, una elegante mujer chilota que mantenía un romance extramarital con el “Chamorro”.

Romané (2000)

Interpretó a Adela Gaete, uno de los pintorescos personajes de la producción ambientada en Mejillones.

Pampa Ilusión (2001)

En la teleserie ambientada en una oficina salitrera, encarnó a la aristócrata Mercedes Jorquera.

El circo de las Montini (2002)

Protagonizó uno de los papeles más emblemáticos de su trayectoria televisiva como Olga Primera Montini, la matriarca de una familia dedicada al mundo circense.

Puertas Adentro (2003)

Interpretó a Martita Silva, una mujer que cursaba estudios universitarios en su adultez.

Los Pincheira (2004)

En esta producción de época, dio vida a Mercedes Covarrubias, una mujer perteneciente a la oligarquía chilena.

Los Capo (2005)

Encarnó a Severina Saccenti, una inmigrante italiana, en la teleserie centrada en la llegada de familias de ese país al sur de Chile.