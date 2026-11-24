A través de redes sociales usuarios señalan que la aplicación presenta algunos inconvenientes, donde el más común es el ingreso a la cuenta.

Pasadas las 08:30 horas de Chile de este martes 24 de noviembre, usuarios de distintos lugares del mundo, incluido Chile, reportaron diversos problemas en la plataforma Spotify.

La mayoría de los reportes indicaban problemas al acceso de las cuentas e intermitencia en el servicio.

Debido a esto, y a través de la red social X, la empresa de streaming de música en línea indicó: “Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando”.