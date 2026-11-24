Rodrigo es el padre de Daniela Muñoz, quien tuvo una hija con uno de los bisnietos de Delfina Guzmán.

Este martes se confirmó la muerte de Delfina Guzmán, una de las actrices más emblemáticas de Chile, a los 98 años.

En ese contexto, Rodrigo Muñoz, con quien comparte familia, reveló inéditas anécdotas de Guzmán, incluyendo una de sus últimas voluntades.





“Juntó a toda la familia y sacó la foto”

Al respecto, en conversación con Contigo en la Mañana, Rodrigo comentó que Guzmán “tenía muchas redes de apoyo, todo el mundo le iba a ver, desde sus hijos hasta sus bisnietos, y los reconocía a todos”.

En esa misma línea, reveló una de las últimas voluntades de Delfina: “Una de las cosas que me llamó la atención es que, hace un par de años, llamó a todo el mundo para sacarse una foto con toda la familia”.

“Eso fue increíble y juntó a toda su familia y sacó la foto”, relató Muñoz, quien destacó que la actriz nacional “estaba consciente de su edad”.

Además, expuso que, si bien no se veían a menudo, “me enteraba de ella porque mi nieta iba seguido a verla”.

Rodrigo es el padre de Daniela Muñoz, quien tuvo una hija con Camilo Arentsen Eyzaguirre, hijo de Javiera Eyzaguirre, nieta de Delfina Guzmán.

Es por ello que Violeta, la hija de Daniela y Camilo, es la tataranieta de Delfina.