24/ 11/ 2026 09:35

Llegaron cargados con bolsas y mochilas: detienen a banda que protagonizó robo a local comercial en San Miguel

Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de San Miguel tras realizar un robo en una tienda comercial. Los antisociales entraron a plena luz del día y se acercaron al sector de los cigarros, cargándolas en bolsas y mochilas sin intimidar ni decir nada; también cargaron bebidas energéticas y otros productos. Los clientes quedaron sorprendidos, retirándose rápidamente del lugar. Gracias a la seguridad privada se dio aviso a personal municipal y se pudo detener a los individuos; sin embargo, uno de ellos se dio a la fuga.