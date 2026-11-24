En el registro, El Futuro Fuera de Órbita discute con un hombre que estaba acompañado de una mujer que le dice: “Oye, no le hagas caso”.

Este martes, el artista urbano El Futuro Fuera de Órbita acusó haber sido víctima de un acto xenófobo al interior de un local comercial.

A través de sus redes sociales, el cantante mostró el registro del momento, donde mantiene una discusión con un hombre.





¿Qué pasó con El Futuro Fuera de Órbita?

“¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Que me vaya para mi país porque en Chile no son así? Yo aporto más en este país que usted”, le dijo el cantante, cuyo nombre real es Uriel Romero.

Al respecto, el hombre mira a la cámara y le contesta: “Exacto, respetamos”, mientras que la mujer que lo acompaña le dice: “Oye, no le hagas caso”.

Minutos después, Uriel expuso: “Hoy viví una situación bastante desagradable. Es lamentable que en pleno 2026 todavía existan personas que crean tener el derecho de humillar a alguien por ser extranjero y decirle que se vaya a su país”.

“Soy dominicano y estadounidense. Estoy orgulloso de mis raíces. Amo y agradezco a Chile por todo el cariño que me ha brindado. La xenofobia no tiene justificación”, arremetió el artista.

Romero hizo hincapié en la importancia de mantener el respeto, aunque existan diferencias entre personas, e indicó: “¡Ninguna nacionalidad te hace superior a nadie!”.

Tras agradecer las muestras de cariño, el artista comentó: “Lamentablemente, todavía existen personas con esa mentalidad. Pero sé que una persona no representa a todo un país”.

“Chile me ha dado muchísimo cariño y yo me siento un chileno más, jajajajá. ¡Aquí hay amor, no espacio para la xenofobia! Los amo”, cerró.

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