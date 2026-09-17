“¿Devolverme a mi país?”: Franco El Gorila encaró a mujer por comentario xenófobo en Chile

El artista, que está radicado en nuestro país, registró un desafortunado encuentro que vivió con una desconocida en un local comercial. “Personas así hoy en día necesitan ayuda urgente”, aseguró el cantante.

Un amargo momento vivió el cantante puertorriqueño Franco El Gorila al interior de un supermercado en Chile, luego que una mujer lo agrediera de manera verbal con epítetos de carácter xenófobos.

El artista, quien está radicado hace varios años en el país, grabó con su celular gran parte de la escena y causó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios empatizaron con él y condenaron los dichos de la mujer.

El video inició cuando el intérprete pide a la desconocida que repitiera algo que dijo segundos antes: “¿Cómo usted me dijo?”, preguntó él, a lo que ella contestó de inmediato. “Devuélvete a tu país”, dijo.

Tras pedir explicaciones, la mujer señaló que “no los queremos aquí”. “¿Que no nos quieren aquí? Aquí estoy”, replicó, recibiendo de respuesta “es una pena que estés aquí”.

Increpó dichos xenófobos en supermercado

Franco El Gorila nuevamente interpeló a la mujer y preguntó su nacionalidad: “¿Usted es chilena?”, dijo. “Obvio”, contestó ella. De inmediato, el remarcó la suya al afirmar: “Yo soy puertorriqueño”.

Cuando el reggaetonero seguía cuestionando la actitud de la consumidora, incluso mencionando la posibilidad de llamar a Carabineros, ella continuó mostrando indiferencia ante sus alegatos.

“No le importa? ¿Por qué? ¿Por qué usted es chilena? ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Devolverme a mi país?“, reflexionó, ante lo que recibió de respuesta un “exactamente”.

Finalmente, el intéprete de canciones como He Querido Quererte y Pa’ Lo Oscuro decidió culminar el tenso diálogo con un duro descargo: “Por gente como usted el mundo está como está. Basura”.





La reflexión de Franco El Gorila

Mediante una publicación en Instagram, el cantante dedicó un mensaje dedicado a la mujer: “Yo no soy esclavo ni nada de eso, pero si necesita una persona que le alegre la vida o le haga los favores, aquí está el monito dispuesto a ayudarla”.

Dejando de lado la ironía, afirmó que “personas así hoy en día necesitan ayuda urgente”, junto con pedir que, si alguien la conocía, le hiciera llegar su mensaje.

Pese a esto, manifestó que “al igual que muchos más inmigrantes en muchos más países”, él estaba dispuesto a ayudar y a hacer frente a estos actos xenofóbicos.

“En mi país de negritos existe un dicho que dice: ‘¿Y tu abuela dónde está?’”, agregó, para concluir el mensaje señalando que a la mujer “le hace falta un abracito”.