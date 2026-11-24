Línea 1 del Metro de Santiago anuncia el cierre de dos estaciones por una emergencia médica
La empresa informó por redes sociales que el servicio está disponible desde San Pablo a Manquehue.
Este martes, y a través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que dos estaciones de la Línea 1 no se encuentran disponibles.
Se trata de Hernando de Magallanes y Los Dominicos. Estas estaciones fueron cerradas por una emergencia médica, por lo que el servicio está disponible desde San Pablo a Manquehue.
Esta situación se suma a lo ocurrido en la mañana en la Línea 5, donde ocho estaciones fueron cerras por una falla técnica.
10:31 hrs. La siguientes estaciones no se encuentran disponibles:
❌Hernando de Magallanes
❌ Los Dominicos
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026