La empresa informó por redes sociales que el servicio está disponible desde San Pablo a Manquehue.

Este martes, y a través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que dos estaciones de la Línea 1 no se encuentran disponibles.

Se trata de Hernando de Magallanes y Los Dominicos. Estas estaciones fueron cerradas por una emergencia médica, por lo que el servicio está disponible desde San Pablo a Manquehue.

Esta situación se suma a lo ocurrido en la mañana en la Línea 5, donde ocho estaciones fueron cerras por una falla técnica.