El exmandatario anunció su ingreso a la comisión a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, se anunció que el expresidente Gabriel Boric se sumó a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés).

ICRICT trabaja desde 2015 por un sistema tributario internacional en el que los superricos y las grandes multinacionales paguen lo que les corresponde. La iniciativa reúne a economistas, juristas y responsables políticos de todo el mundo para reformar el sistema tributario internacional.

A través de su cuenta de Instagram, el exmandatario publicó un video donde confirmó su incorporación a la comisión internacional.





Boric: “Que los ricos paguen los impuestos que corresponden”

“Hola, soy Gabriel Boric, expresidente de Chile, y desde hoy me estoy sumando al ICRICT porque tengo la convicción que en un mundo cada vez más rico es intolerable e injusto que sean solo unos pocos los que son dueños de la riqueza que entre todos generamos, en particular los trabajadores”, comenzó declarando.

“Por eso creo que tenemos que todos juntos organizarnos, luchar, insistir en que los ricos tienen que pagar los impuestos que corresponde. La desigualdad no es una ley de la naturaleza, es construida por la humanidad, y con la voluntad de la humanidad se puede también cambiar”, agregó.

Boric también indicó que trabajará conjuntamente con diferentes liderazgos y economistas de diferentes países, de América Latina y del mundo.

Antes de finalizar, indicó: “Por eso me sumo a esta comisión, a esta campaña, y estaremos trabajando en conjunto para prontamente lograr buenas noticias en este aspecto. Un abrazo”.