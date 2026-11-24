“No solo tuve que vivir un proceso judicial; a mí me vino una condena social”, aseguró Reyna, quien criticó la falta de empatía tras presentar la denuncia por VIF contra Américo.

Este martes, Yamila Reyna se sinceró sobre cómo afectó la exposición mediática, acusando “machismo” y “falta de empatía” tras su denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) contra Américo.

La comediante expuso que su trabajo fue clave a la hora de salir adelante, puesto que le ayudaba a distraer su mente.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

En el último capítulo del podcast “Más que titulares“, Yamila señaló: “Las secuelas de un quiebre doloroso, de una situación tan fea como esta, es un proceso que la gente debe entender y respetar y empatizar”.

En esa misma línea, aseguró que recibió “comentarios cargados de machismo y cegados en atacar a una mujer que vive una situación como esta”.

“La vulnerabilidad que una mujer vive en un momento así es horrible, es terrible”, indicó Reyna.

Yamila catalogó su proceso como “triste, solitario; yo estuve dos meses sin comer, ayudándome con los profesionales, con mi entorno, queriéndome morir varias veces”.

“Muchos hombres fueron más empáticos que muchas mujeres (…) No solo tuve que vivir un proceso judicial, a mí me vino una condena social”, expuso la comediante.

A pesar de que Américo fue condenado y que él admitió los hechos denunciados por Yamila en febrero de este año, esta última expuso comentarios donde las personas esperaban ver sus lesiones para creer en su relato.

“Por momentos yo quise morirme y hay muchas chicas que han terminado acabando con su vida por no ser escuchadas en situaciones como esta. Es muy necesario concientizar sobre la violencia intrafamiliar”, reflexionó Reyna.

Además, abordó las críticas que recibió por volver a trabajar e incluso por haber pactado desde antes su participación en Teletón 2026.

“Yo me paré durante 9 meses a trabajar haciendo stand-up, haciendo reír; cuando mi equipo puede decirlo, lo mal que yo estaba anímicamente”, detalló Yamila, admitiendo que durante este proceso, tuvo que enfrentar fobia social.

Finalmente, Reyna concluyó: “Siempre había una denostación hacia mí gratuita, cuando nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Yo me tenía que parar a trabajar porque si no me iba a pegar un tiro, así de simple; lo único que me podía sostener era mi trabajo”.

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