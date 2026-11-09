“Agresiva y fuera de lugar”: Daniela Aránguiz arremetió contra Yamila Reyna por polémico comentario

La actriz y comediante primero la acusó de “dar información bruta”. La panelista de farándula no aguantó y fue hasta sus historias de Instagram para lanzar su descargo.

A pocos días de la condena a Américo por violencia intrafamiliar, Yamila Reyna arremetió contra Daniela Aránguiz por un polémico comentario tras la audiencia que puso fin a un extenso proceso judicial.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz no dudó en responder y cuestionó directamente a la panelista de farándula, aludiendo también a otros dichos que dijo en televisión en el pasado.

“Mujeres que, teniendo una cámara al frente, son capaces de dar informaciones tan brutas como esta“, comenzó diciendo. “Cuando, por supuesto, que no es así”, continuó.

“No siempre la mujer es violenta y tampoco lo fue en mi caso. Ni siquiera se toman el tiempo de estudiar sobre un tema tan relevante“, cuestionó en sus historias de la red social.





Luego sacó a flote un comentario vertido por Aránguiz en el que apuntó a una acusación que la comediante habría hecho en contra de Diego Sánchez, su expareja: “Inventan información con tal de tener un segundo más de cámara”.

“Y no, nunca había denunciado ni tenido ningún problema de violencia con ninguna pareja anterior (a Américo), pero se toman la libertad de desinformar sin medir consecuencias. (Esto también es violencia)”, zanjó Reyna.

“Me nombran y tienen titulares”

Ante esto, Daniela Aránguiz fue hasta la misma plataforma para publicar un extenso comunicado donde respondió sin tapujos a la también conductora de televisión.

“Que esta señorita salga diciendo que yo hablo de ella para tener un minuto de fama. Francamente, me parece el colmo. Yo estaba sentada en un panel de televisión cumpliendo mi trabajo. Para eso me contratan y me pagan”, replicó.

En esa misma línea, agregó: “Lo más insólito es que está reviviendo un programa de hace meses para volver a generar titulares. Entonces, ¿quién está buscando pantalla a costa de quién? (…) Me nombran y tienen titulares asegurados”.

Luego sacó a colación un supuesto episodio que ambas habrían protagonizado: “No me he olvidado de (…) cuando me arrebató el teléfono de las manos de una manera muy brusca porque quería comprobar si su entonces pareja, Mono Sánchez, me estaba escribiendo“.

“¿Con qué derecho alguien se cree autorizado a quitarme mi teléfono y pretender revisar mis conversaciones por sus propios celos? fue una actitud que viví como tremendamente agresiva, invasiva y fuera de lugar“, complementó.