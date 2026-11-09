Incluida la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile también informó que existe probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos siete avisos por distintos fenómenos climáticos en el país.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas en la zona central de Chile y que afectaría a cuatro regiones, incluida la Metropolitana.

Además, existe probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.





DMC emite aviso por tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Baja segregada

Baja segregada Desde: La Tarde del lunes 9 de noviembre

La Tarde del lunes 9 de noviembre Hasta: La madrugada del martes 10 de noviembre

La madrugada del martes 10 de noviembre Zonas que afecta: Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (valle, precordillera y cordillera) y Maule (valle, precordillera y cordillera).

Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (valle, precordillera y cordillera) y Maule (valle, precordillera y cordillera). Observación: Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

Mapa de zona afectada