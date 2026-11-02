¡Ahorra al llenar el estanque! revisa los descuentos en bencina disponibles en noviembre

Frente a la cuarta alza consecutiva en los combustibles, te informamos cuáles son los descuentos disponibles en las principales estaciones bencineras.

Luego de la fuerte alza en las bencinas, siendo la cuarta consecutiva tras la modificación del Mepco, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentaron en $39,4 por litro, mientras que el diésel lo hizo en $95 por litro.

Considerando que quedan solo dos meses para terminar el 2026 y el bolsillo debe enfrentarse a los gastos de fin de año, te revelamos algunos de los descuentos a los que puedes acceder para aliviar el presupuesto.

Descuentos en bencina que ofrece Copec

Para acceder a la rebaja del precio en las bencinas durante noviembre, puedes obtenerlas de la siguiente manera:

Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard : Te ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días lunes, pagando con tus tarjetas asociadas a la app.

: Te ofrece $100 de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas asociadas a la app. Tarjetas Banco Internacional: Ofrecen $100 de descuento por litro los días martes, pagando con las tarjetas de crédito Mastercard Clásica, Gold y Black asociadas a la app .

Ofrecen $100 de descuento por litro pagando con las tarjetas de crédito . Itaú: Ofrece $100 de descuento por litro los días martes , pagando con la tarjeta de crédito Legend junto al código enviado por el banco.

Ofrece $100 de descuento por litro , pagando con la tarjeta de crédito Legend junto al código enviado por el banco. Rutpay de Banco Estado: $50 de descuento por litro los días martes , escaneando el código QR desde la app Rutpay de Banco Estado.

$50 de descuento por litro , desde la app Rutpay de Banco Estado. Scotiabank: Hasta los $50 de descuento por litro los días miércoles , pagando con t arjetas de crédito Visa asociadas a la app.

Hasta los $50 de descuento por litro , pagando con t BCI: Ofrece $ 7 de cashback los días jueves, pagando con tarjetas de crédito mediante la app Copec.

7 de cashback pagando con tarjetas de crédito mediante la app Copec. Tenpo: Desde los $50 de descuento por litro los días viernes .

Desde los $50 de descuento por litro . Santander Consumer: Ofrece $100 de descuento por litro los días viernes a domingo usando tu código.

Ofrece $100 de descuento por litro los días usando tu código. Tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch: $100 de descuento por litro los días viernes , utilizando tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch. Además, $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Coopeuch .

$100 de descuento por litro , utilizando tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch. Además, por litro pagando con . Mach: Ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días sábados.

Ofrece $100 de descuento por litro de combustible los días sábados. BICE: Ofrece $100 de descuento por litro los días domingos, pagando con tarjetas de crédito Limitless asociadas a la app.

Descuentos en bencina que ofrece Shell

Mercado Pago: Podrán recibir $50 de descuento por litro los días lunes, pagando con Mercado Pago a través de la app Shell. Con máximo a 80 litros en 1 carga mensual.

Podrán recibir $50 de descuento por litro los días lunes, pagando con Mercado Pago a través de la app Shell. Con máximo a 80 litros en 1 carga mensual. Tarjeta de crédito Lider BCI: Otorga $100 de descuento por litro los días martes , pagando con la app Micopiloto con la tarjeta Lider BCI, con un límite de $4.000 de rebaja por cada carga. Es un descuento por día y se puede utilizar dos veces al mes .

Otorga $100 de descuento por litro , pagando con la app Micopiloto con la tarjeta Lider BCI, con un por cada carga. Es un descuento por día y . Banco Falabella: Ofrece $100 de descuento por litro los días miércoles , pagando con tarjetas de crédito Falabella de todos los niveles.

Ofrece $100 de descuento por litro , pagando con tarjetas de de todos los niveles. Tenpo: Cashback de hasta $300 por litro los días viernes . Disponible en la app Shell y Micopiloto.

Cashback de hasta $300 por litro . Disponible en la app Shell y Micopiloto. BICE: Otorga $300 por litro l os días domingos . Solo se puede utilizar en una carga al mes y tiene un límite de $5.000 de rebaja.

Otorga $300 por litro l . Solo se puede utilizar en y tiene un límite de $5.000 de rebaja. Security: Ofrece $100 de descuento por litro, pagando con tarjeta de crédito Security los días domingos y con tope de $5.000 en una carga mensual.

Visa y Mastercard Banco Scotiabank:

Esta entidad ofrece diversos tipos de descuento para el día jueves dependiendo de la tarjeta, los cuales son:

Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Platinum o Gold: $50 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa y Mastercard Scotiabank Black: $100 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa Singular by Scotiabank Signature, Infinite Air o Signature: $150 de descuento.

de descuento. Tarjeta de crédito Visa Scotiabank Wealth Management, ScotiaSingular o Singular by Scotiabank Infinite: $200 de descuento.

Descuentos en bencina que ofrece Aramco

Tarjeta de crédito Banco Consorcio: Obtienes $150 de descuento los días lunes por medio de la app Aramco Estaciones con un tope de $10.000.

Obtienes $150 de descuento por medio de la app Aramco Estaciones con un tope de $10.000. Tarjeta de crédito ABC Visa o La Polar: Otorga $150 de descuento por litro los días jueves , con un tope de descuento de $10.000 por titular al mes.

Otorga $150 de descuento por litro los días , con un tope de descuento de $10.000 por titular al mes. Tenpo: Ofrece desde $50 hasta $300 de descuento por litro los días viernes , pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app Aramco Estaciones.

Ofrece desde $50 hasta $300 de descuento por litro los días , pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app Aramco Estaciones. Tarjeta de crédito SBpay: $100 de descuento los días sábados, pagando con la tarjeta física, o $150 de descuento si pagas a través de la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000 por titular al mes. Clientes sbpay prime , extienden su beneficio a viernes, sábado y domingo.

$100 de descuento los días sábados, pagando con la tarjeta física, o $150 de descuento si pagas a través de la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000 por titular al mes. Clientes , extienden su beneficio a Tarjeta de crédito SPIN: Obtienes $150 de descuento por litro los días domingos, pagando con la tarjeta de crédito SPIN física o a través de la app Aramco Estaciones en las sucursales adheridas a la promoción con tope de $10.000 por titular al mes.

Tarjetas Ripley:

Oferta disponible para los días miércoles utilizando tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o Débito Banco Ripley con las siguientes categorías adheridas a la promoción: