“Por eso la gente te tira tanta…”: Naya Fácil arremete contra seguidora que la criticó por decir que estaba “cansada”

La influencer estaba hablando sobre cómo notó que la ansiedad le impedía descansar con normalidad, cuando recibió dicho comentario.

Este lunes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras expresar que sentía ansiedad y que esto le impedía descansar con normalidad.

La influencer arremetió con todo, luego de que una seguidora le escribiera: “Despiertas cansada y no trabajas, eres patuda; imagínate los que sí trabajamos todos los días de temprano”.

¿Qué dijo Naya Fácil?

En esa misma línea, la seguidora escribió: “Nosotros sí que despertamos cansados, po’, Naya. Por eso la gente después te tira tanta m…, si no piensas lo que dices”.

La influencer había explicado que su reloj inteligente le arrojó una baja puntuación del sueño y tras buscar, se dio cuenta de que tenía poses al dormir propias de una persona con ansiedad.

Naya comentó que eso no la ayudaba a dormir bien, despertando cansada, por lo que compró magnesio por recomendación de su pareja y su sueño se reguló.

Tras el mensaje de esta persona, Naya arremetió: “La gente acá en redes sociales no entiende el punto con el que voy; su odio no los deja ver más allá. No hablo de cansancio físico; me refería al sistema nervioso, al sistema ansioso (sic) o sea es heavy, o no sé si yo me explico mal o qué”.

Además, la influencer agregó: “El cansancio mental es mucho más fuerte que el cansancio físico; le guste a quien no le guste”.

Naya comentó que el odio en redes sociales ha influido directamente en que deje de contar las cosas que le pasan en su diario vivir: “Y los sobrepienso mucho”.

“Mucha gente no aguantaría ni un segundo en la postura que yo vivo día a día; hay gente que se ha llegado a (matar) por una presión de redes sociales”, aseguró.

Asimismo, Naya también tildó de “egoístas” a quienes le escriben esas cosas: “Creen que porque tienen un cansancio físico… Los demás? Minimizan todo lo demás”.

“Recién lo estoy entendiendo porque siento que a mí toda mi vida me han invalidado por muchas cosas y no me voy a dejar más, si patua la gente (…) ¿qué se cree esa gente? ¿Con qué derecho?”, cerró.

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