Sismo remece a la zona norte del país: revisa la magnitud y el epicentro

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios públicos.

En horas de la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.1 en la mina Collahuasi, ubicada en la región de Tarapacá.

Según detalló el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:01 horas.





En esa misma línea, detallaron que el epicentro se situó 32 kilómetros al sur de la mina Collahuasi y tuvo una profundidad de 126 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios públicos.

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