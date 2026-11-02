Temblor hoy 2 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este lunes 2 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, lunes 2 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 3.1
- Hora: 06:56 horas
- Epicentro: 26 km al SE de Camiña.
- Profundidad: 102 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 05:43 horas
- Epicentro: 60 km al O de Los Vilos.
- Profundidad: 40 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 04:48 horas
- Epicentro: 84 km al NE de Ollagüe.
- Profundidad: 246 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 04:04 horas
- Epicentro: 83 km al NO de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 246 km
- Magnitud: 3.6
- Hora: 01:01 horas
- Epicentro: 43 km al E de Temuco.
- Profundidad: 98 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.