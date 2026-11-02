Temblor hoy 2 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este lunes 2 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 2 de noviembre, en Chile