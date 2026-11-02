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Temblor hoy 2 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este lunes 2 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 2 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 06:56 horas
  • Epicentro: 26 km al SE de Camiña.
  • Profundidad: 102 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 05:43 horas
  • Epicentro: 60 km al O de Los Vilos.
  • Profundidad: 40 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 04:48 horas
  • Epicentro: 84 km al NE de Ollagüe.
  • Profundidad: 246 km
  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 04:04 horas
  • Epicentro: 83 km al NO de San Antonio de los Cobres.
  • Profundidad: 246 km
  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 01:01 horas
  • Epicentro: 43 km al E de Temuco.
  • Profundidad: 98 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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