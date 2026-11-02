Un error le costó la salida: Fiebre de Canto despidió a querido participante tras noche de eliminación

El capítulo de este domingo terminó con la despedida de uno de los participantes más queridos. Tras su salida, expresó su tristeza y planteó reparos a los criterios de evaluación del jurado.

Fiebre de Canto definió a un nuevo eliminado este domingo, en una jornada que terminó con la despedida de uno de los participantes más queridos. Tras su salida, expresó su tristeza y planteó reparos a los criterios de evaluación del jurado.

Se trata del actor y comediante Kurt Carrera, quien interpretó Será que no me amas, de Luis Miguel, y obtuvo 18 puntos parciales del jurado , antes de quedar fuera de la competencia.

En su posterior participación en El Var, el humorista reconoció cómo enfrentó el resultado. “Triste, muy triste porque le puse todo”, manifestó, antes de cuestionar las calificaciones que recibieron algunos de sus compañeros.





El descargo de Kurt Carrera tras eliminación

“Se supone que uno no se puede olvidar la letra. Y se les olvidó la letra a muchas personas y le pusieron nueve”, sostuvo. En esa línea, pidió que las evaluaciones fueran “más homogéneas”.

Pese a sus reparos, aclaró: “Yo acepto la eliminación, por supuesto”. Además, explicó que compatibilizar los ensayos con sus compromisos laborales y familiares fue una dificultad durante su paso por el estelar.

“Me hubiera encantado a lo mejor entrar a este programa solamente dedicado a esto, entonces creo que hubiera sido completamente distinto, porque mi cabeza estaba en diez cosas”, comentó.