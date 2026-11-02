“El dolor más grande”: Hija de Mauricio Flores dedicó mensaje a su hermano tras detención por tráfico

Danika Flores publicó una sentida reflexión tras la prisión preventiva de su hermano Danko, luego de ser interceptado en el control aduanero de Quillagua mientras trasladaba 18 kilos y 800 gramos de droga.

La hija de Mauricio Flores, Danika Flores, compartió en redes sociales un mensaje dirigido a su hermano Danko Flores, quien fue detenido por presunto tráfico de drogas.

A través de su cuenta de Instagram, la joven se refirió a la medida cautelar de prisión preventiva que cumple su hermano producto de la investigación judicial.

“No sé cómo escribir para ti”, comenzó escribiendo. “Porque duele y sin duda es el dolor más grande que he sentido en mi vida, ese dolor que viene desde adentro”, reconoció.





En ese sentido, la hija del reconocido comediante aseguró sentir miedo por la situación que atraviesa su familia y adelantó que lo acompañará durante todo el proceso.

“Tengo miedo, tengo ganas de que esto solo sea una pesadilla, pero solo sé que te amo que no hay un segundo que no piense en ti, y aquí estoy y estaré siempre”, expresó.

La investigación, vale recordar, tendrá un plazo de 120 días y, entre las pericias pendientes, se encuentra la revisión del celular del imputado para obtener nuevos antecedentes sobre el supuesto traslado de droga.