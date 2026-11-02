Cristián de la Fuente firmó divorcio con Angélica Castro: “Ojalá tenga una pareja que la respete”

El actor abordó el proceso y cómo influyó su mediática infidelidad en el quiebre matrimonial. “Cometí errores y debería haber hablado las cosas”, afirmó.

Cristián de la Fuente confirmó que firmó el divorcio de común acuerdo con Angélica Castro, a cuatro años de su mediática separación y tras más de dos décadas de matrimonio.

En entrevista con LUN, el actor abordó el proceso y cómo influyó la infidelidad que quedó expuesta en un programa mexicano.

“ Los procesos de divorcio son largos, no son algo fácil y creo que hay que tenerles paciencia ”, señaló el actor, quien explicó que finalmente pudieron conversar directamente para resolver los asuntos pendientes.

“Terminamos en términos sanos y cordiales”, aseguró.

Según relató, ambos ya tenían un acuerdo de palabra, pero la intervención de abogados complicó las conversaciones.

Al advertir que la exposición también estaba afectando a su hija Laura, decidió llamar a Castro: “Hablamos y pensamos que dos personas que estuvieron juntas tantos años, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en tantas cosas, cómo no iban a poder hacerlo en la última”.





La infidelidad y el quiebre matrimonial

Consultado por el registro difundido por el programa mexicano Primer Impacto, en el que apareció besando a otra mujer, De la Fuente reconoció su responsabilidad y explicó que existían problemas que no habían abordado como pareja.

“ Cometí errores y debería haber hablado las cosas. Creo que tendríamos que haber conversado entre nosotros y haber tenido un desenlace distinto”, sostuvo.

El actor contó que llevaba cerca de 10 años trabajando en México y que su familia permanecía en Miami o Chile. “No es una justificación, pero son cosas que se deberían haber hablado”, afirmó.

Además, señaló que la separación lo llevó a trabajar en sí mismo: “Durante muchos años no discutía, no decía nada. Hoy soy capaz de conversar con mi pareja, escucharla, que ella me escuche y llegar a acuerdos”.

Sus palabras para Angélica Castro

Sobre la posibilidad de construir una relación amistosa con su exesposa, indicó que están trabajando para lograrlo, considerando los momentos familiares que compartirán por su hija.

“ Ojalá que Angélica sea feliz, que tenga una pareja que la quiera, la cuide y respete a Laura. Es lo que nos merecemos todos. Aquí no ha muerto nadie. Nos separamos y la vida sigue”, expresó.





De todas maneras, reconoció que el vínculo todavía requiere trabajo. “Tenemos que seguir construyéndola. Vivimos lejos y eso tampoco ayuda a que nos veamos constantemente”, explicó.

En ese sentido, recalcó que deberán conversar y ponerse de acuerdo para acompañar a Laura: “Al final, lo importante es que ella esté bien y que pueda tener a sus dos papás presentes”.

Respecto de su actual pareja, Gabriela Bravo, destacó que ha sido “un apoyo súper importante” durante el proceso. Incluso, se mostró abierto a volver a casarse: “Hoy digo: ¿por qué no? Estoy abierto a que la vida me siga sorprendiendo”.