Una mujer y dos hombres quedaron atrapados en medio del cauce del río y tuvieron que ser rescatados en un operativo que incluyó Bomberos de distintas comunas de la región.

Tres adolescentes quedaron atrapados sobre el techo de una camioneta en medio del cauce del río Aconcagua, la tarde del domingo en sector del puente Colmo, en la región de Valparaíso.

La emergencia se registró en dirección a Quintero, luego de que el vehículo en que se movilizaba el grupo quedara atascado en las aguas.

Ante el riesgo de que la corriente arrastrara la camioneta, los tres ocupantes debieron permanecer sobre el techo del vehículo mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.





El operativo motivó el despliegue de unidades de Bomberos de Quillota, Limache y Viña del Mar, incluyendo carros con personal especializado en rescate acuático.

“El auto quedó atrapado por las aguas y la corriente lo estaba arrastrando con riesgo inminente de la vida de estos tres adolescentes. Bomberos de sexta y novena compañía, en conjunto con bomberos de Quillota, realizaron una maniobra para rescatar a estas personas”, indicó Héctor Cáceres, comandante de Bomberos de Viña del Mar.