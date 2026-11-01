“Es una ídola para mí”: María José Quintanilla contó por qué no pudo cantar con reconocida artista

La artista y animadora de televisión tenía contemplado cantar junto a Myriam Hernández, sin embargo, esto no pudo ser posible.

María José Quintanilla fue distinguida durante su última presentación en el Santander Arena, lo que marcó su tercer sold out.

Por esta razón, la cantante y también animadora de televisión se convirtió en la primera artista nacional en alcanzar aquella destacada marca.

Quintanilla recibió en el escenario junto a todos sus “parientes” dos distinciones, “La Cúpula” de Santander Arena y el Single de Oro por “Qué culpa tengo yo”.

“Gracias por creer en mi carrera”

A través de sus redes sociales, la cantante expresó toda su alegría y emoción tras completar su tercer repleto Santander Arena.

“Gracias por creer en mi carrera. No quiero despertar”, escribió, además de compartir una serie de fotografías del concierto.

En una jornada llena de emociones, Quintanilla también le cantó a su madre, Ana María Sandoval, la primera canción que la llevó a la fama.

“Esto es por lo que confiaste en mí. Mira, lo logramos, mamá. Esto es tuyo”, expresó entre lágrimas. “Esta canción te la dedico a ti, y también a todas las mujeres que, donde quiera que esté, siempre me recuerdan a mi mamá”.

“Es una ídola para mí”

Lamentablemente y debido al cambio de fecha por las condiciones climáticas, María José Quintanilla no pudo compartir escenario en la tercera fecha con Myriam Hernández.

Sin embargo, y cuando estaba interpretando el éxito “Déjalo”, indicó: “Esta canción no debería estar cantándola sola, pero debido a los cambios de itinerario, la mujer que me iba a acompañar hoy no pudo hacerlo”.

“De todas maneras, quiero que sepan que tuvo toda la disposición del mundo, que me abrazó, es una ídola para mí desde muy pequeña, esta canción la iba a cantar con Queen Myriam Hernández. Quería contárselos para que vean el amor que nos tenemos las mujeres en la industria”, manifestó.