01/ 11/ 2026 14:31

Arenas confirma que salida de Silva se debió a video y no a rebaja de penas a criminales: “Lo consideramos grave”

Este domingo, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que la salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, se debió al video en el que aseguró que sólo había cumplido con el criterio del ministro Fernando Rabat en la rebaja de penas a criminales, que incluye a pederastas: “No tiene relación con la firma de los decretos, sino que es por un video que se publicó sin consultar al gobierno ni al propio ministro, y eso lo consideramos grave. Así que con esto no pretendemos bajar la crisis ni cortar por lo más delgado”.