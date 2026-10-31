Sismo remece a la zona norte del país: revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 22:24 horas de este sábado 31 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió este sábado 31 de octubre a la región de Antofagasta en el norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:24 horas, a 58 kilómetros al suroeste de Ollagüe.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 127 kilómetros.