31/ 10/ 2026 22:10

“Un año de angustia”: Lo que se sabe de Luz Espinoza tras 1 año de su desaparición

Este fin de semana se cumplio 1 año de la misteriosa desaparición de Luz Espinoza, una mujer de 55 años a quién se le perdió el rastro en la región de O’Higgins. “Un año de angustia, frustración”, comentó su hijo Javier. CHV Noticias conversó con Manuel, ex pareja de la víctima y uno de los tres sujetos de interés en el crimen, y es que este hombre pasó 5 años en la cárcel por el delito de homicidio. “Tenían mala convivencia”, aseguró Javier.