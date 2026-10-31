¿Qué pasó con la lluvia? Andrés Moncada detalla cómo estará el clima los próximos días en la capital

“Esperamos que caígan entre 1 a 3 milímetros en la cuenca de la región Metropolitana”, aseguró el experto de Chilevisión.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, se refirió al anuncio de precipitaciones que se esperaban para este sábado, las cuales terminaron por no concretarse debido a la vaguada costera.

Sin embargo, el experto reveló que en los próximos días sí llovería en la capital, pese a que la semana siguiente terminaría con temperaturas más cercanas a los 30°.

El clima para los próximos días

“Hay abundante nubosidad que está presente desde la región del Maule hacia el norte del país y eso impidió que llegaran los rayos del sol a la superficie terrestre, y el elemento inicial para desencadenar estas tormentas, es el calor en la superficie“, explicó sobre la ausencia de lluvia.





Respecto al clima en los próximos días, añadió que “va a continuar precipitando, pero en forma muy leve desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, durante el periodo de las tardes”.

Concretamente, mañana domingo “esperamos que caígan entre 1 a 3 milímetros en la cuenca de la región Metropolitana“, no obstante, este fenómeno se mantendría hasta el día martes”.

“El martes podríamos tener un poquito más de agua”, aseguró Moncada, día en que la temperatura máxima rondaría 21°. Pese a esto, para el miércoles el sol volvería a salir y las temperaturas alcanzarían los 26°.