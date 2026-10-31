Encuentran a menor de 6 años intoxicada con cocaína durante allanamiento de campamentos en Osorno

Durante el operativo se encontró más de un kilo de droga entre cocaína y cannabis, además de un arma de fuego con cargador y 13 cartuchos.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de Osorno llevaron a cabo un allanamiento en los campamentos Folilche de Rahue Alto y Ferroviario de Ovejería de Osorno, región de Los Lagos, instancia en que encontraron a una menor de 6 años que resultó estar intoxicada por cocaína.

En el operativo se detuvo a cuatro personas, dos hombres extranjeros y dos mujeres chilenas, asimismo, se incautó más de un kilo de droga entre cocaína y cannabis, y un arma de fuego 9 mm con cargador y 13 cartuchos.

Qué se sabe del operativo en Osorno

De acuerdo con la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, en esta “Operación Mutante” se allanaron cuatro viviendas que estaban destinadas como punto de venta de sustancias ilícitas.





Respecto a los detenidos se trata de dos venezolanos de 23 y 26 años, ambos en situación migratoria irregular, además uno de ellos ya había sido expulsado del territorio nacional en el año 2024. Con ellos también se aprehendió a dos mujeres chilenas de 28 y 30 años, ambas con antecedentes policiales.

Sobre la niña, la fiscal indicó que “una de las mujeres se encontraba junto a su hija de 6 años de edad, la cual fue llevada al centro asistencial y se pudo determinar que estaba intoxicada por clorhidrato de cocaína, lo cual nos parece tremendamente grave”.

Ante esto es que el Tribunal de Familia indicó que una vez sea dada de alta la menor de edad, será trasladada a una residencia en Osorno.