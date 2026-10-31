31/ 10/ 2026 17:54

Alerta por “rodadas” en Halloween: Fiscalizaciones dejan 25 detenidos y más de 800 motos fuera de circulación

A través de redes sociales se han realizado numerosas convocatorias a nivel nacional para llevar a cabo “rodadas” durante la noche de Halloween. Debido a estas masivas reuniones de motociclistas, personal de Carabineros inició el pasado viernes una serie de fiscalizaciones preventivas, que dejaron más de 800 motos fuera de circulación y 25 detenidos por diferentes delitos, entre ellos, conducción temeraria y órdenes vigentes.