“A mi amada suegra…”: Paola Volpato confirma trágica noticia familiar que involucrada a Felipe Castro

Javiera Contador y Tatiana Molina fueron algunas de las personas que le dejaron mensajes de aliento en este triste día para su familia.

Hace un par de horas, Paola Volpato confirmó a través de redes sociales que este sábado falleció la madre de su esposo, Felipe Castro, Mary Ann Fones Infante.

Con emotivas fotografías de diferentes épocas de su vida es que la actriz despidió a su suegra, las cuales compartió junto a unas nostálgicas palabras.





Qué dijo Volpato sobre la madre de Felipe Castro

“31 de Octubre. Mis rosas serán divididas desde hoy entre estas dos mujeres enormes y maravillosas que decidieron partir el mismo día triste“, partió diciendo Volpato.

Sobre la misma, agregó: “A mi nonna Elsa De Vettor y a mi amada suegra Mary Ann Fones Infante, que tenga un lindo viaje suegrita querida. Sus ñatitas desde acá seguirán cantando en su nombre. 13 septiembre 1937 – 31 octubre 2026″.

Tras la lamentable noticia, seguidores de la actriz y colegas del mundo del teatro le dedicaron algunos mensajes de aliento, entre ellos Javiera Contador y Tatiana Molina, quienes le mandaron un abrazo.

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